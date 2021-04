Il direttore sportivo dell’Udinese, Cristiano Giaretta, ha parlato a CMIT TV anche del futuro di Rodrigo De Paul

Intervenuto ai microfoni di CMIT TV il direttore sportivo del Watford, ex Udinese, Cristiano Giaretta ha parlato anche del futuro di Rodrigo De Paul: “Deve completare il suo campionato, quest’anno si è consolidato come leader in Serie A e non solo per l’Udinese. È diventato un top player ed è pronto per un top club e vedremo quali saranno gli sviluppi. Le cessioni sono sempre una conseguenza delle opportunità, bisognerà vedere quali opportunità si presenteranno sul mercato. Vedremo chi si avvicina e come, il mercato è strutturato in questa maniera. Il costo di mercato deriva dalle opportunità”. Giaretta ha parlato anche di Superlega, Sarr e Deulofeu.