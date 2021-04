L’Inter vince ancora e si avvicina ad ampie falcate al titolo. Intanto Zhang arriverà a Milano in settimana per discutere il futuro

Un gol di Darmian ad un quarto d’ora dalla fine ha regalato altri tre punti pesantissimi per l’Inter di Antonio Conte, che si avvicina sensibilmente ad uno scudetto che manca ormai da troppo tempo. Il tempo dei festeggiamenti quindi è sempre più dietro l’angolo, e Steven Zhang non vuole chiaramente perdersi il momento più piacevole della stagione al termine di una lunga cavalcata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come sottolineato anche dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Steven Zhang arriverà in quel di Milano in settimana, sintomo inoltre che dopo lo scudetto sarà tempo di discutere sui programmi del prossimo futuro: diversi i temi da affrontare al di là della vittoria imminente del campionato. Su tutti anche il destino di Conte che al momento resta proiettato solo su quanto accade in campo. C’è un contratto di un’altra stagione e a bocce ferme si discuterà eventualmente anche delle sue prossime mosse, con un confronto di idee tra progetti e mercato. Ad ogni modo Conte è lontano oggi dal pensiero di mollare l’Inter.