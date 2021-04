Calciomercato Inter, destinato a restare un sogno per i nerazzurri il super colpo in attacco: brutte notizie dalla Spagna

Inter sempre più vicina allo scudetto, dopo la vittoria di ieri con il Verona. I nerazzurri stanno per tagliare un traguardo attesissimo e Conte attende di sapere se, sul mercato, la società intenderà muoversi per quei rinforzi determinanti in chiave Champions League. La compagine milanese è attesa a un grande rilancio anche in sede europea, dopo che nelle ultime tre edizioni della principale competizione continentale per club è uscita già nella fase a gironi.

Rinforzi che il tecnico vorrebbe soprattutto in attacco, ma uno dei grandi colpi di cui si è vociferato nelle ultime settimane sembra destinato a rimanere un sogno. Si parla di Antoine Griezmann, che era stato associato come suggestione ai nerazzurri. Ma sarà impossibile approcciare il francese, stando a quanto riportato da ‘diariogol’ in Spagna. L’ex Atletico Madrid potrebbe essere sacrificato dal Barcellona per trattenere Dembele, su cui il presidente Laporta punta maggiormente. Ma Griezmann si sarebbe detto disponibile a una cessione soltanto a patto di mantenere nel suo nuovo club lo stesso ingaggio che percepisce attualmente al Camp Nou, vale a dire circa 23 milioni di euro. Una cifra che l’Inter non può permettersi di mettere sul piatto.