Klopp ha chiesto un attaccante per il prossimo anno: il Liverpool punta Lukaku e i sodi potrebbero arrivare… dalla Juventus

Solo un pareggio per il Liverpool ieri contro il Newcastle. Nonostante le tante palle gol, i ‘Reds’ non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 e vedono ora più lontana la zona Champions. Proprio la mancanza di mira sotto porta è uno degli aspetti che ha fatto più arrabbiare Klopp che non è contento delle prestazioni di Mane e Firmino. Come riporta ‘fichajes.net’, il manager tedesco avrebbe chiesto alla società un grande bomber per il prossimo anno. Il nome fatto dall’ex Borussia Dortmund è quello di Romelu Lukaku.

Con l’Inter il belga sta vivendo una stagione strepitosa e difficilmente i nerazzurri lo lasceranno partire se non davanti ad un’offerta molto importante. Quella che non sarebbe un problema per il Liverpool se dovesse andare in porto la cessione di Salah. L’egiziano è segnalato in rotta con compagni e lo stesso Klopp. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Klopp chiede Lukaku: via Salah

L’incasso della possibile cessione di Salah, andrebbe a finanziare la super offerta da presentare per Lukaku. Per l’ex Roma le società interessate non mancano di certo. Oltre al solito Real Madrid, il 28enne potrebbe diventare un’occasione anche per la Juventus.

Ovviamente occorrerà valutare l’aspetto economico dell’intera vicenda, considerato il particolare momento storico vissuto dalle società calcistiche. Di certo un Salah potenzialmente sul mercato farebbe gola a tanti club e vendendolo il Liverpool avrebbe il budget per andare a puntare Lukaku.