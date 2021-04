Calciomercato Inter, scambio con Nainggolan

Il nome di Nainggolan torna di moda in ottica calciomercato Inter. Di rientro dal Cagliari, può finire in uno scambio anti Milan

La vittoria di ieri contro la Roma, vista la contemporanea sconfitta del Benevento, ha ridato grandi chance salvezza al Cagliari. La squadra di Semplici è ora appaiata ai sanniti a quota 31 punti, con lo scontro diretto da disputare il prossimo 9 maggio in terra campana dopo il ko 2-1 dell’andata. Nonostante le parole del presidente Giulini, i tifosi dei sardi temono che in caso di retrocessione in Serie B molti big potrebbero fare le valigie. Tra questi c’è sicuramente Radja Nainggolan: impossibile che il centrocampista belga possa restare in rossoblu a quel punto e, di conseguenza, dovrebbe fare ritorno all’Inter, proprietaria del suo cartellino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio più 25 milioni: addio Brozovic

Calciomercato Inter, Nainggolan tra rescissione e scambio anti Milan

La speranza del Cagliari, qualora centrasse la salvezza, è quella che i nerazzurri possano rescindere il contratto del ‘Ninja’ pur di liberarsi del suo ingaggio. Ma c’è anche un’altra ipotesi: secondo quanto si legge su ‘interlive.it‘, infatti, il club di Viale della Liberazione starebbe pensando di inserire Nainggolan in uno scambio con il Bologna del suo grande estimatore ed ex interista Walter Sabatini. L’idea sarebbe quella di mettere in piedi una trattativa con i felsinei per portare ad Appiano Gentile il mediano classe 1999 Mattias Svanberg, aggiudicandosi il derby con il Milan per il Nazionale svedese.