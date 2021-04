Cinque club stranieri cercano Buffon, decisione in arrivo per il calciomercato Juventus

Quarantatré anni e non sentirli. Gianluigi Buffon vuole ancora divertirsi tra i pali e continuerà a farlo nella Juventus fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto. Successivamente vaglierà tre opzioni: rinnovo per un’altra stagione, ricerca di un nuovo club o ritiro. Le offerte per la leggenda azzurra, del resto, non mancano. La sua decisione dovrebbe arrivare dopo la finale di Coppa Italia, che sarebbe eventualmente il suo ultimo trofeo con i colori bianconeri. Dall’Italia una proposta è già arrivata, mentre resta anche l’interesse dell’Atalanta che lo voleva già lo scorso anno. Dall’estero sono invece cinque le società più interessate.

Calciomercato Juventus, dall'Olympiacos allo Sporting CP: club stranieri su Buffon

Per Gigi Buffon, riporta ‘Tuttosport’, si sarebbero fatti avanti Olympiacos, Eintracht Francoforte, Sporting CP, Galatasaray e Dynamo Kiev. Voglioso di giocare ancora un altro anno da titolare, il portiere sarebbe molto tentato dalle opzioni al vaglio. Nella stagione in corso, invece, Pirlo gli ha concesso finora dodici presenze totali: sette in campionato, quattro in Coppa Italia e una in Champions League nella sfida vinta per 3 a 0 contro il Barcellona al Camp Nou.