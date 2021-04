Nonostante l’impegno difficile contro il Chelsea in Champions League, Zidane, tecnico del Real Madrid, parla ancora di SuperLega e delle possibili sanzioni che potrebbero arrivare dall’Uefa

A un passo dal primo posto dei ‘cugini’ dell’Atletico Madrid in Liga spagnola, semifinali agguantate contro il Liverpool in Champions League, al centro del dibattito per il Real Madrid c’è ancora l’avventura tramontata della SuperLega. Con il presidente Florentino Perez, numero uno anche dell’organizzazione dei 12 club fondatori, messo sotto torchio, anche Zinedine Zidane è costretto ancora a parlare delle decisioni che la Uefa intende comminare al club Blanco.

“Ne abbiamo già parlato – ha iniziato il tecnico in conferenza stampa prima della gara con il Chelsea -. È assurdo pensare a sanzioni o una possibile esclusione“. Insomma, lui non ci crede: “Si parla tanto, forse troppo e non possiamo controllarlo. Io devo pensare al campo, e ovviamente credo che tutti vogliamo vedere il Real in Champions“, ha proseguito il mister francese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

SuperLega, Zidane sulle sanzioni: “Tutti ci vogliono in Champions League”

“L’arbitro farà il suo lavoro e noi giocheremo la nostra partita. Se dovessimo pensare che tutto sarà contro di noi, combineremo un pasticcio. Dobbiamo concentrarci sulla partita”, ha proseguito ancora Zidane in conferenza stampa prima della partita del Real Madrid contro il Chelsea, valevole per l’andata della semifinale di Champions League, da cui potrebbe essere esclusa per lo ‘scandalo’ SuperLega. “Perez sa cosa ho nel cuore, ma non è il momento di parlarne“, ha detto ancora il tecnico galactico per quanto riguarda il sostegno al suo presidente.

C’è spazio anche per parlare della partita delicata di domani, però: “Sarà una gara difficile perché il Chelsea è una squadra che attacca e difende bene. Dobbiamo fare attenzione dietro e attaccare con pericolosità“, ha spiegato Zidane. “Non scegliamo tra campionato e Champions, siamo ancora vivi in entrambe le competizioni. Abbiamo avuto molte difficoltà ma ci siamo risollevati. C’è ancora un mese di partite e certo, incontreremo delle difficoltà come accaduto contro il Betis. Dobbiamo però dare tutto in campo e pensare che tutto sia ancora possibile”.

E per quanto riguarda, invece, la formazione, l’allenatore ha annunciato il recupero di Toni Kroos e l’assenza di Mendy e ha provato a lanciare un messaggio al suo attaccante Hazard: “Non lo vedo in difficoltà, sabato è stato bravo. Adesso speriamo solo che cominci a girare. Siamo contenti che sia tornato, ci darà un grosso contributo”, ha concluso.