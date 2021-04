Il Bayern Monaco insiste per Nagelsmann per sostituire Flick in panchina. Il Lipsia chiede però un indennizzo record da 30 milioni per liberare il giovane allenatore

Si divideranno a fine stagione le strade del Bayern Monaco e Flick dopo le schermaglie nelle ultime settimane tra il tecnico e la dirigenza del club campione d’Europa uscente. Non è bastato il ‘Triplete’ della scorsa stagione a Flick per superare le incomprensioni con il Bayern, con l’allenatore accostato soprattutto alla Nazionale tedesca per raccogliere l’eredità di Loew, senza dimenticare alcuni rumors che lo accostano alla panchina della Juventus se Agnelli dovesse decidere di mettere fine al progetto Pirlo.

Bayern Monaco, la richiesta del Lipsia: clausola record per Nagelsmann

Il nome più caldo nella lista del Bayern Monaco rimane quello di Julian Nagelsmann, in cima ai desideri di Rummenigge e soci per rimpiazzare Flick. Il giovane tecnico tedesco è sempre più in ascesa e nelle ultime stagioni si è messo in mostra al timone del Lipsia tra Bundesliga e Champions League. Nagelsmann fa gola anche a tante big di Premier in Inghilterra, ma sarebbe il Bayern al momento la squadra maggiormente in pressing sull’allenatore classe ’87. Il Lipsia però non sarebbe intenzionato a privarsi a cuore leggero del suo condottiero come scrive il quotidiano ‘Bild’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Secondo infatti il giornale teutonico, il sodalizio della Red Bull chiederebbe un indennizzo milionario per dare il via libera al Bayern Monaco per Nagelsmann. Ovvero il pagamento di una clausola rescissoria da 30 milioni di euro: una cifra record per un allenatore, con Nagelsmann attualmente sotto contratto fino al 2023 con il Lipsia.