Per vedere dove soffia il vento del calcio mondiale, bisogna guardare a quanto sta succedendo a Lipsia. Julian Nagelsmann rappresenta la punta di diamante della ‘new-age’ futbolistica, sia per quanto riguarda la tattica che per i metodi di allenamento utilizzati. Il 33enne bavarese sta ottenendo risultati strabilianti con il club marchiato ‘Red Bull’, che nella scorsa stagione ha portato fino alle semifinali di Champions League. Lunedì, poi, ci saranno i sorteggi per gli ottavi di finale ed il Lipsia è una delle possibili avversarie della Juventus.

In conferenza stampa, prima della sfida col Werder Brema in Bundesliga, Nagelsmann ha fatto una rivelazione: “Prima delle partite ascolto sempre gli inni delle avversarie. Champions League? Devo dire che mi piacciono molto quelli di Juventus e Real Madrid“. Le dichiarazioni del tecnico tedesco potrebbero fare intendere una preferenza per il sorteggio di lunedì, ma anche una possibile suggestione in chiave mercato. Nagelsmann potrebbe, quindi, rappresentare un’insidia per le panchine di Pirlo e Zidane in futuro. Nel frattempo, il tecnico del Lipsia si ascolta i due inni in loop: “Saprei cantarli, anche se non in italiano o spagnolo perfetti”.