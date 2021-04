Calciomercato, “Sarri e Spalletti: giochi fatti!” | Rivelazione su Allegri-Juve!

Il giornalista Giancarlo Dotto ha parlato del valzer panchine che sta infiammando la Serie A: le rivelazioni sugli allenatori

Si infiamma il valzer delle panchine in Serie A. Come raccontato da Calciomercato.it, ci sono stati nuovi contatti tra la Roma e l’entourage di Sarri, mentre il Napoli ha accelerato per Spalletti. In primo piano c’è anche il futuro di futuro di Massimiliano Allegri, che è tornato ad essere accostato alla Juventus dopo l’ennesimo stop della squadra di Pirlo. Sulla situazione panchine si è espresso così Giancarlo Dotto, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, a ‘Radio Punto Nuovo’: “Per me i giochi sono fatti: Sarri a Roma, Gattuso a Firenze e Spalletti a Napoli. Probabile che Allegri torni a Torino sponda Juve“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Bayern, Nagelsmann in arrivo: intesa di massima col Lipsia

Calciomercato, Dotto: “Sarri, Spalletti e Gattuso, giochi fatti! Su Allegri-Juve…”

Il giornalista ha poi proseguito: “Sarri è l’uomo giusto per la Roma. I giochi sono fatti: la Roma con Sarri diventa importante. Spalletti credo sarà il nuovo allenatore del Napoli. È un simpatico folle, alcune fiction recenti lo hanno descritto come un vendicativo, in realtà è un grande allenatore. A Roma ha fatto vedere un calcio che ha toccato l’estasi. Era una Roma che aveva solo Totti e pochi altri, Sarri aveva più qualità nel suo Napoli. All’Inter non ha avuto un decimo di quello che ha avuto Conte. – ha concluso Dotto – Con le stesse risorse di Conte, Spalletti avrebbe certamente vinto lo scudetto. Per me è più che probabile che Spalletti sia l’allenatore del Napoli”.