La Juventus guarda con grande attenzione anche al futuro. Paratici avrebbe già bloccato un esterno offensivo del Rubin Kazan per sbaragliare la concorrenza

Il futuro della Juventus è diviso tra una Champions tutta da conquistare sul campo e un prossimo calciomercato estivo, che difficilmente permetterà spese folli. Paratici e soci inoltre sondano con grande attenzione anche il mercato dei giovani talenti, tra i quali spicca anche Khvicha Kvaratskhelia, ventenne esterno del Rubin Kazan che ha già fatto vedere ottime cose. Il talentuoso georgiano classe 2001 sta vivendo una grande annata in Russia, come raccontato anche dai numeri che in campionato gli hanno visto mettere insieme ben 4 reti e 8 assist in 23 apparizioni. Ambidestro e con la capacità di giocare agevolmente su entrambe le corse dell’attacco, Kvaratskhelia fa proprio della duttilità offensiva la sua arma più letale, risultando così imprevedibile di supporto ad una punta centrale, essendo per giunta anche in grado di agire da trequartista.

Calciomercato Juventus, nel mirino Kvaratskhelia: cifre e dettagli

Kvaratskhelia ha esordito nella prima squadra della Dinamo Tbilisi a 16 anni, mostrando sin da subito il suo talento, e in caso di approdo in bianconero sarebbe il primo georgiano della storia del club piemontese. Recentemente inoltre il talento del Rubin è stato anche protagonista della rete del momentaneo vantaggio contro la Spagna, nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Un calciatore quindi in rampa di lancio risultato sia MVP del campionato russo, che miglior giocatore georgiano dell’ultimo anno.

Stando a quanto evidenziato da ‘Il Messaggero’ Kvaratskhelia avrebbe attirato anche l’attenzione di Milan e Bayern Monaco, ma la Juventus sarebbe in vantaggio rispetto alla folta concorrenza, con Paratici che lo avrebbe anche già bloccato con un accordo legato alla qualificazione alla prossima Champions. Nello specifico il club di Agnelli metterebbe sul piatto la clausola da poco più di 20 milioni di euro per strapparlo al Rubin Kazan.