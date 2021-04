Paratici nel pre partita del match Fiorentina-Juventus: affrontati diversi temi e rilasciato anche un annuncio sul futuro di Pirlo

Il dirigente della Juventus Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, nel pre partita del match con la Fiorentina. Affrontati diversi temi, come Ronaldo, Dybala e la Superlega. Rilasciato anche un annuncio sul futuro di Pirlo. Di seguito le sue parole.

Dybala e Ronaldo: “In questi tre anni hanno sempre giocato assieme, seppur con allenatori diversi. Non è che non abbiano fatto la differenza quest’anno. Purtroppo Dybala è stato assente per diverso tempo e ne abbiamo sentito la mancanza. Il loro valore, però, non si discute. Noi giochiamo 50/55 partite in una stagione, è normale che ci sia ricambio in attacco. All’andata ci avevano avvisato poco prima che la partita d’andata con il Napoli era stata rimandata. Per questo motivo non abbiamo potuto schierare Rabiot e la cosa ha inciso. Per il resto abbiamo avuto i nostri alti e bassi senza dubbio”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus | Futuro Pogba: cambia il destino del portoghese

Calciomercato Juventus, Paratici annuncia: “Pirlo resta”

Superlega: “Noi viviamo con grande serenità la situazione, perché siamo tranquillimi sull’aver agito con la massima limpidezza. Vedo il presidente ogni giorno. È sereno e progetta il futuro. So quanto tiene al bene del calcio e della Juventus. Le reazioni violente hanno distratto l’attenzione dalle cause e dai perché delle proposte che sono state avanzate. Sono state dette anche cose non vere. Nessuno pensava di abbandonare i campionati e la formula non era chiusa. Ma il tema andrà approfondito in altre sedi. Nessuno a conoscenza dell’iniziativa? Sono altre dinamiche che non si possono affrontare in un pre gara”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus | Addio Barcellona: sfida al Milan!

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Futuro Pirlo: “Noi non pensiamo al caso di non arrivare in Champions League. Abbiamo grande fiducia in quello che fanno allenatore e giocatori per raggiungere questo obiettivo. È l’unico pensiero che abbiamo. In caso di Champions l’allenatore sarà certamente Pirlo”.

Emanuele Tavano