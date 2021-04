Il futuro di Bruno Fernandes è legato a quello di Pogba. Il centrocampista portoghese è deciso a rinnovare con il Manchester United, solo se rimarrà anche il francese

Manchester United e Bruno Fernandes sono pronti a legarsi a vita. Le parti avrebbero raggiunto un accordo – come riporta ‘The Sun’ – a circa 230mila euro a settimana per cinque stagione. Praticamente il doppio di quanto percepisce attualmente. La firma è davvero ad un passo ma manca un piccolo dettaglio: il tabloid inglese sostiene che il portoghese metterà nero su bianco solamente quando sarà chiaro il futuro di Paul Pogba. Con la permanenza del francese, al quale è particolarmente legato, resterebbe anche lui. Ci sarà da aspettare, dunque, ma nulla è certo visto che Pogba non ha ancora deciso se rimanere o andar via. Con Mino Raiola è davvero difficile da prevedere e i tifosi del Manchester United restano dunque in attesa.

Pogba continua ad essere al centro di diversi rumors di calciomercato: il giocatore – non è un segreto – piace parecchio alla Juventus. I rapporti tra i bianconeri e il suo agente sono ottimi ma riportarlo in Italia non sarà facile, anche per via dell’interessamento da parte di club importanti come Psg e Real Madrid. Molto probabilmente, Pogba prenderà una decisione definitiva in merito al suo futuro nel corso della prossima estate.