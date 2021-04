DIRETTA Serie A, Fiorentina-Juventus 0-0: al via il match LIVE

Calciomercato.it vi offre il big match del ‘Franchi’ tra le squadre di Iachini e Pirlo in tempo reale

La Juventus fa visita alla Fiorentina in una gara molto delicata valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Pirlo vogliono dare seguito al successo sul Parma per riprendersi il secondo posto in classifica in attesa degli impegni di Atalanta e Milan. I viola di Iachini, invece, sognano di bissare la clamorosa vittoria (3-0) dell’andata per non rischiare di essere risucchiati nella corsa per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ in tempo reale.









FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-JUVENTUS

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Ribery. All. Iachini

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

CLASSIFICA: