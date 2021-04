La stagione deludente della Juventus pone inevitabili interrogativi sul futuro di Pirlo. Dalla Spagna rilanciano Allegri tra Torino e Madrid

Stagione da dimenticare per la Juventus che è ancora in piena lotta per agguantare un posto nella prossima Champions League. Il progetto Pirlo impostato dal club bianconero non sta quindi ripagando i dividendi sperati, e a fine annata potrebbe anche far registrare un clamoroso ribaltone, in particolar modo qualora non dovesse essere raggiunto l’obiettivo minimo della Champions. Secondo quanto sottolineato dallo spagnolo ‘Don Balon’, Agnelli e Nedved avrebbero smesso di credere nelle potenzialità di Pirlo, e avrebbero già contattato Massimiliano Allegri, che intanto continua a gravitare anche intorno alla Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

