Calciomercato Juventus, intreccio Florenzi-Bellerin | Concorrenza PSG

Dalla Francia rivelano come il PSG avrebbe deciso di non riscattare Florenzi dalla Roma: intreccio con la Juventus per Bellerin

Al termine della settimana che ha visto esplodere e poi implodere la Superlega, Juventus e PSG si trovano in situazione contrastanti. Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, la presidenza dell’ECA è stata affidata ad Al-Khelaifi. Il numero uno del club parigino, che fin dai primi momenti si era dissociato dalle 12 della Superlega, potrebbe essere un ostacolo per i bianconeri anche sul mercato. In particolare, PSG e Juventus potrebbero entrare in rotta di collisione per un rinforzo sulla corsia esterna.

Calciomercato Juventus, niente conferma per Florenzi | PSG su Bellerin

Il destino di Alessandro Florenzi, come anticipato anche da Calciomercato.it, potrebbe avere degli effetti anche sul mercato di Juventus e Inter. Nella giornata di oggi, l’Equipe’, ha confermato che il PSG non sembra intenzionato a riscattare l’esterno della Nazionale dalla Roma. Anzi, avrebbe già individuato diversi profili per rinforzare la fascia destra di Mauricio Pochettino. Uno dei giocatori più graditi sotto la Tour Eiffel, poi, sarebbe proprio Hector Bellerin: come vi abbiamo raccontato su queste pagine, sull’esterno dell’Arsenal ci sarebbe anche la Juventus.

Infine, anche Marotta avrebbe l’attenzione molto alta su questo valzer di esterni che potrebbe avere luogo fra le big europee. Questo perché diversi grandi club, in particolare in Premier League, avrebbero messo gli occhi su Achraf Hakimi. Come ci ha rivelato l’agente dell’ex Real Madrid, intervenuto in diretta su CMIT TV, la volontà del marocchino sarebbe quella di proseguire con la maglia dell’Inter.