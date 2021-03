CMIT TV | Camano (ag. Hakimi): “Il futuro di Achraf si chiama Inter”

Intervenuto in diretta su CMIT TV, l’agente di Hakimi Alejandro Camano ha rivelato: “Siamo convinti che l’Inter sia una tappa importante”

Nel corso della nostra ultima diretta, la CMIT TV ha avuto un grande ospite come Alejandro Camano: agente di Achraf Hakimi. Lo storico procuratore argentino ci ha parlato delle motivazioni che hanno portato il marocchino a scegliere l'Inter la scorsa estate e sui piani futuri del suo assistito.

Grandi rivelazioni, in esclusiva alla TV ufficiale di Calciomercato.it, da parte di Alejandro Camano. In primis, quella legata al futuro di Hakimi: “Abbiamo firmato un contratto di 5 anni perché siamo convinti che l’Inter sia una tappa importante per la sua carriera”. Musica per le orecchie di Antonio Conte, che nel marocchino ha trovato una risorsa straordinaria per la compagine nerazzurra.