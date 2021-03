Alejandro Camano, agente di Hakimi e Mayoral è intervenuto a CMIT TV ed ha fatto il punto sul futuro dei propri assistiti

Un futuro a tinte nerazzurre. Parole d’amore quelle pronunciate da Alejandro Camano a CMIT TV in merito al proprio assistito, Achraf Hakimi. Il marocchino, arrivato in estate all’Inter, pare destinato a restare a Milano, come confermato dallo stesso procuratore: “Tutto ha una storia. La decisione di venire all’Inter è stata di Achraf direttamente. Piero Ausilio gli aveva parlato due/tre anni fa della possibilità di portarlo all’Inter e dopo due anni dell’esperienza tedesca ha deciso di andare all’Inter. Oggi il nostro impegno con il tifoso interista è totale e Hakimi è molto felice di giocare per questa squadra. Per me è una squadra importante perché io sono anche il procuratore di Hector Cuper e con l’Inter è stata una storia felice diversi anni fa. Hakimi è sempre stato un piacere da vedere, in ogni partita. Ha una testa incredibile, da grande crack. Ora l’Inter è una tappa importante nella sua carriera: ha un contratto di cinque anni e siamo convinti che l’Inter sarà il nostro futuro”.

Calciomercato, da Borja Mayoral a Montero Rubio: parla Camano

Camano ha parlato anche di un altro assistito della propria scuderia, l’attaccante della Roma, Borja Mayoral. “Mayoral è stato uno dei migliori giocatori della storia del settore giovanile del Real Madrid, non è una sorpresa, ma è un attaccante simile a Benzema. Non è solamente un centravanti, ma sa giocare anche con la squadra. A 20 anni è un giocatore impressionante. A Wolfsburg ci andò a 18 anni, era incredibilmente giovane, ma tornando al Real Madrid giocò 10 partite e segnò 7 reti. Benzema ha detto che è un crack e noi lo abbiamo portato a Roma convinti che sia un crack. Non è una sorpresa, ma darà grandi soddisfazioni ai tifosi. Resta? Sicuro, per lo meno lo speriamo”.

Della scuderia di Camano fa però parte anche il terzino spagnolo Francisco Montero Rubio, attualmente al Besiktas. Per lui però l’agente non esclude un futuro in Serie A: “Mi piace tanto, è un calciatore perfetto per il calcio italiano. Disciplinato, tatticamente ordinato e credo che farà una carriera importante. A Simeone piace tanto e crede che possa giocare nell’Atletico Madrid, se non giocherà lì potrebbe avere un futuro anche in Italia”. Infine su un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid: “Io posso parlare solo dei calciatori che gestisco, ma Cristiano ha portato al calcio qualcosa di incredibile. È stato un esempio per i giovani calciatori, a cui ha detto che per giocare bene bisogna lavorare molto. In futuro, ovunque andrà, porterà onestà, lavoro e ambizione. Chiunque ama il calcio deve ringraziarlo”.