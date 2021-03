Le ultime news Serie A registrano la decisione ufficiale della Lega Calcio su date e orario di recupero di Inter-Sassuolo

Il match tra Inter e Sassuolo valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, non disputato sabato scorso per volere dell’ATS di Milano per il cluster di coronavirus tra i nerazzurri, verrà recuperato mercoledì 7 aprile. Il calcio d’inizio allo stadio ‘Meazza’ tra le squadre di Conte e De Zerbi è stato fissato ufficialmente dalla Lega Calcio alle ore 18.45. Si giocherà quindi in contemporanea con l’altro recupero tra Juventus e Napoli.