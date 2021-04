Fulvio Marrucco, agente e avvocato, ha parlato della rottura tra De Laurentiis e Gattuso in casa Napoli facendo un annuncio di calciomercato

Come ampiamente anticipato da Calciomercato.it, in casa Napoli da gennaio non è stato fatto alcun passo avanti per il rinnovo di Gattuso. Fulvio Marrucco, agente ed avvocato, ha fornito alcune informazioni al riguardo: “Purtroppo, il rapporto tra allenatore e presidente credo si sia rotto. Servirebbe una grandissima capacità di ricucire – spiega a ‘Radio Punto Nuovo’ nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’ – Penso che le aspettative di Gattuso con la Champions siano diverse da quelle di De Laurentiis. Le garanzie tecniche che richiederebbe Gattuso non so se il Napoli è disposta a cederle”.

Marrucco ha proseguito la sua disamina: “A Gattuso va imputato l’impiego di Demme con il contagocce nel girone d’andata. Raramente, negli anni di calcio, ho sentito parlare così bene dell’uomo oltre che dell’allenatore da parte di un gruppo. Oggi, lo spogliatoio del Napoli è la parte più bella della squadra. Senza Champions sarebbe insoddisfacente la stagione, ma Gattuso ha una importante serie di attenuanti”.