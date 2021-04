Il Milan potrebbe perdere un suo calciatore: dall’estero arrivano indiscrezioni sul possibile interesse del Napoli per il rossonero

Non è tra i dubbi più importanti che animano il mercato del Milan, ma Diogo Dalot è uno dei nomi che potrebbe lasciare il club rossonero. Il terzino portoghese è arrivato in prestito dal Manchester United e nell’accordo non è previsto nessuna opzione per il riscatto. I rossoneri dovranno decidere se presentare un’offerta ai ‘Red Devils’ e intavolare una nuova trattativa oppure lasciar rientrare il portoghese in Inghilterra e valutare altri profili per la propria difesa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Milan, c’è il Napoli su Dalot

Una decisione che non può tardare troppo ad arrivare visto che il calciatore interessa anche ad altri club. Su Dalot è pronta, infatti, a fiondarsi un’altra squadra italiana. Si tratta del Napoli che, secondo ‘record.pt’, ha messo gli occhi sul terzino. Gli azzurri a fine giugno vedranno andare via Hysaj in scadenza di contratto e devono fare i conti anche con il lungo stop di Ghoulam. Per questo è possibile un doppio intervento sulle fasce e tra gli obiettivi ci sarebbe anche l’attuale milanista. Per Dalot, secondo il quotidiano portoghese, la valutazione è di circa 22 milioni di euro. Classe 1999, contratto con lo United fino al 2023, in questa stagione ha raccolto 28 presente complessive, mettendo a segno anche due gol.