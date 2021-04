Il calciomercato Milan torna ad intrecciarsi con il calciomercato Inter. Richiesta di Pioli: i rossoneri comprano dai cugini

Rivali sì, nemici no. In questa stagione Inter e Milan hanno lottato a lungo per lo scudetto che, a meno di colpi di scena, sembra destinato a finire sulla sponda nerazzurra dei Navigli. Sia in Serie A che in Coppa Italia si è assistito a dei derby avvincenti, con qualche scontro sopra le righe come quello tra Ibrahimovic e Lukaku. Ma i due club meneghini hanno anche tanti motivi per essere alleati, a cominciare dalla costruzione del nuovo stadio, senza dimenticare che entrambi avevano aderito alla SuperLega e potrebbero restare nel progetto. Ma la partnership in estate potrebbe spostarsi anche sul terreno del calciomercato.

Calciomercato Inter, plusvalenza Gagliardini: può andare al Milan

Secondo quanto riportato dal sito ‘interlive.it‘, infatti, Stefano Pioli avrebbe chiesto un giocatore dell’Inter per rinforzare la rosa in vista della partecipazione alla prossima Champions League. Il tecnico emiliano non è soddisfatto del rendimento di Meite, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Torino, e vuole un altro mediano per far rifiatare Kessie. Al Milan avrebbe fatto il nome di Roberto Gagliardini, finito ai margini con Conte. I nerazzurri fiutano la possibilità di mettere a segno una bella plusvalenza e sarebbero disposti a cederlo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.