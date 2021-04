Calciomercato Napoli, tiene banco il futuro di Gattuso: un assist al tecnico partenopeo da un ex azzurro

Il Napoli è in piena corsa per un posto in Champions. Dopo un periodo difficile a metà stagione, azzurri che stanno disputando un grande girone di ritorno e ora sono lì a giocarsela. Il futuro di Gattuso appare però segnato: anche con il raggiungimento del quarto posto il presidente De Laurentiis sembra intenzionato a interrompere il rapporto non rinnovando il contratto del tecnico.

In ‘difesa’ di Gattuso arriva però uno storico ex del Napoli, Walter Novellino, che a ‘Radio Punto Nuovo’ ha dichiarato: “Sul rinnovo di Gattuso non ci sarebbe nemmeno da discutere, ha ricompattato lo spogliatoio. I giocatori gli vogliono bene perché è leale e onesto. Ma alla fine non credo che rimanga, anche se De Laurentiis è un uomo intelligente…”.