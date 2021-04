Calciomercato, Papu Gomez lontano dalla Serie A | Scambio in Premier

Il futuro del Papu Gomez resta in bilico. Il trequartista ex Atalanta potrebbe far parte di uno scambio decisamente interessante tra numeri dieci: la Serie A si allontana

Il futuro del Papu Gomez resta argomento di discussione particolarmente caldo. Negli ultimi mesi, il trequartista argentino è stato, suo malgrado, al centro delle cronache di calciomercato. La rottura con Gian Piero Gasperini, dopo diversi anni ad alti livelli con la maglia dell’Atalanta, l’ha portato lontano dall’Italia e in particolare al Siviglia. Nelle ultime settimane, però, dopo non esser riuscito a conquistare un posto da titolare fisso in Liga, si è tornati a parlare del futuro del calciatore.

In ottica Serie A, un profilo come il suo potrebbe far comodo a diversi club, pronti a sfidarsi per il suo ritorno nel massimo campionato italiano. Vi abbiamo riportato, infatti, lo scenario che lo vedrebbe tra gli obiettivi dell’Inter, alcuni giorni fa. La pista relativa l’approdo del Papu in Italia va dunque tenuta in caldo in vista del prossimo futuro, ma gli scenari per il trequartista non mancano anche in ottica estera. Il Bel Paese potrebbe, infatti, allontanarsi in maniera decisiva dall’argentino: ecco le ultime novità a riguardo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato, Gomez si allontana dall’Italia: la pista scambio in Inghilterra

Il Papu potrebbe essere, infatti, al centro di un nuovo intreccio che lo allontanerebbe inevitabilmente dall’Italia. Il nome di James Rodriguez potrebbe entrare, infatti, nell’operazione. Il trequartista, secondo quanto riporta ‘don balon’, nonostante abbia sempre negato questa possibilità, potrebbe decidere di lasciare l’Everton a fine stagione. Il richiamo dell’affetto e del calore spagnolo si fa sentire e la pista che potrebbe portarlo al Siviglia potrebbe surriscaldarsi nei prossimi mesi.

E per far decollare l’affare, potrebbe essere inserito nell’operazione proprio il Papu Gomez. L’ex Atalanta arriverebbe dunque all’Everton, alla coorte di Carlo Ancelotti, un tecnico che esalta particolarmente i calciatori dall’alto tasso tecnico. Una pista che, però, allo stesso tempo, potrebbe allontanare, definitivamente, l’ex Atalanta dal ritorno in Italia.