Rispunta Papu Gomez nel calciomercato Inter. L’argentino è stato nel mirino dei nerazzurri già lo scorso gennaio, prima del suo trasferimento dall’Atalanta al Siviglia

Secondo ‘Pressing’ l’Inter ripensa al ‘Papu’ Gomez. L’argentino è stato nel mirino dei nerazzurri già lo scorso gennaio, prima del suo trasloco dall’Atalanta al Siviglia. In Spagna il rendimento del 33enne nativo di Buenos Aires non è stato convincente, fatto salva qualche partita, ecco perché circolano da qualche settimane rumors che parlano di un suo possibile ritorno in Italia nel prossimo calciomercato estivo.

Per la medesima fonte, i nerazzurri hanno già un piano preciso per prendersi Gomez, un piano che prevede anzitutto la cessione a titolo definitivo di Joao Mario allo Sporting CP, nel quale ora è in prestito. Dal portoghese, che piace anche allo stesso Siviglia (nelle scorse ore in Spagna si è parlato di uno scambio proprio tra Joao Mario e il ‘Papu’), Marotta e soci potrebbero ricavare 7-8 milioni di euro, cifra che verrebbe poi girata agli andalusi per il cartellino dell’ex atalantino.