Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervenuto alla presentazione dell’Euro 2020 Trophy Tour si è soffermato anche sulla Superlega e su Milan, Inter e Juventus

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è intervenuto in conferenza stampa alla presentazione dell’Euro 2020 Trophy Tour escludendo di fatto possibili sanzioni per Milan, Inter e Juventus in relazione alla questione Superlega: “Assolutamente no. Non si può sanzionare un’idea. Ad oggi c’è un’idea da parte di alcuni soggetti che non si è concretizzata, poi nel momento in cui si dovessero avanzare ipotesi o progetti in contrasto con le norme statutarie ci sono gli organi di giustizia”.

