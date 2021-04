Calciomercato Juventus, scambio in Premier | Arriva l’ex Inter

Il calciomercato Juventus pensa allo scambio in Premier League tra Rabiot e Telles del Manchester United

Juventus alla ricerca di rinforzi per la corsia sinistra. Con Alex Sandro al centro di svariate critiche per alcune prove opache, la dirigenza studia i profili giusti per migliorare la rosa. Considerate però le difficoltà economiche, Paratici potrebbe imbastire uno scambio utilizzando il cartellino di Adrien Rabiot, che ha finora deluso nella sua esperienza torinese. L’idea sarebbe quella di proporre il francese al Manchester United in cambio di Alex Telles. Il brasiliano ex Inter, dal canto suo, è giunto alla corte di Solskjaer l’estate scorsa ma fin qui non è riuscito a conquistarsi una maglia da titolare.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, che bomba | Doppio ritorno

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpresa Zidane in panchina | Offerta faraonica

Dotato di passaporto italiano, il 28enne (contratto fino al 2024 da 5,5 milioni circa) è un vecchio pallino della dirigenza bianconera e sembra intenzionato a partire visto lo scarso feeling col manager dei ‘Red Devils’. Juventus e Manchester United sono in ottimi rapporti e potrebbero valutare uno scambio alla pari con quotazioni elevate utili al bilancio.