Grande fermento per le big italiane e arriva la bomba su Juventus e Inter: un doppio possibile clamoroso ritorno

La Superlega ha calamitato le attenzioni di tutti: il mondo del calcio è ormai fagocitato da tutto ciò che concerne il nuovo progetto, ma la vita dei club non si ferma. Non lo fa sul campo dove da stasera la Serie A tornerà a correre con il turno infrasettimanale, ma non lo fa neanche sul mercato dove le grandi manovre potrebbero interessare anche dirigenti ed allenatori. Ad esempio c’è attesa per capire quel che accadrà in seno alla Juventus: la panchina di Pirlo traballa e anche Paratici non è sicuro del rinnovo. Proprio in merito alla possibile ristrutturazione della società bianconera arriva una indiscrezione importante. A lanciarla a ‘Tiki Taka’ è Piero Chiambretti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus e Inter, Chiambretti: “Marotta in bianconero, Conte in Premier”

Il conduttore nel corso della puntata di ieri sera ha, infatti, anticipato il possibile ritorno di Giuseppe Marotta alla Juventus. L’attuale amministratore delegato dell’Inter lascerebbe la società nerazzurra per fare ritorno a Torino. Ma per l’Inter non sarebbe l’unico addio. Lo stesso Chiambretti, infatti, ha parlato anche dell’addio di Antonio Conte che tornerebbe in Premier League.

Un doppio ritorno che significherebbe una vera e propria rivoluzione per le due società: la Juventus riabbraccerebbe uno degli artefici del ciclo vincente, l’Inter saluterebbe il tecnico che (gli scongiuri nerazzurri sono ammessi) sta riportando lo scudetto dopo 11 anni.