Il Bayern Monaco sulle tracce di Zinedine Zidane per il dopo Flick. Sul tecnico francese del Real Madrid resta vigile la Juventus

Non sono da escludere sorprese sul futuro di Zinedine Zidane. Florentino Perez ha confermato pubblicamente la stima nei confronti del tecnico francese, anche se il suo futuro sulla panchina dei ‘Blancos’ non sarebbe così scontato. Decisivi, oltre alla volontà dell’ex fantasista, saranno anche i risultati che il Real conseguirà sul campo nel finale di stagione tra Liga e Champions League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, irrompe il Bayern Monaco sul sogno Zidane

A Zidane comunque non mancherebbero le offerte e non solo dalla Nazionale francese e dalla Juventus, con Agnelli che non smetterebbe di guardare con attenzione agli scenari su ‘Zizou’ nel momento in cui fallisse il progetto Pirlo. Il club bianconero non baderebbe a spese e offrirebbe un assegno in bianco al mister transalpino per farlo ritornare sotto la Mole, stavolta in panchina. A mettere i bastoni tra le ruote alla Juve ci sarebbe però il Bayern Monaco, a caccia di un profilo di primissimo livello dopo la separazione ufficiale con Flick al termine della stagione. Secondo la testata ‘Diario Gol’, il sodalizio campione d’Europa uscente potrebbe mettere sul piatto un’offerta ancora più onerosa rispetto a quella della ‘Vecchia Signora’ per i servigi di Zidane.

‘Zizou’ sarebbe quindi un obiettivo sensibile del Bayern per il ribaltone in panchina, anche se la società bavarese starebbe valutando pure Mourinho (esonerato ieri dal Tottenham) nella lista dei candidati per il dopo Flick.