Zinedine Zidane, accostato anche alla Juventus, parla del suo futuro e del possibile rinnovo con il Real Madrid

Quale sarà il futuro di Zidane? Come raccontato da Calciomercato.it, questa potrebbe essere l’estate giusta per vederlo alla Juventus. Il tecnico francese è legato al Real Madrid fino al 2022 ma, soprattutto in caso di vittoria in Champions, potrebbe decidere di terminare in anticipo la sua seconda esperienza al Real Madrid. Un’eventualità che l’allenatore dei blancos affronta in conferenza stampa, rispondendo alle domande sul suo futuro.

Quando gli viene chiesto se si vede al fianco di Florentino Perez fino al 2025, la risposta di Zidane è questa: “Sono contento per lui perché continuerà a essere presidente. Per il futuro nessuno sa cosa succederà. Si può avere un contratto di quattro-cinque anni e andare via domani, oppure il contrario. Non significa niente”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Zidane fiuta l’occasione | Punta un altro big di Conte

Juventus, Zidane: “I dubbi li avevano gli altri”

Il tecnico non si sbilancia su quante possibilità ha di andare via e quante di restare: “Non si sa mai sulla sul futuro: non ne ho mai parlato, neanche quando si diceva che Zidane era da esonerare”. E per chiudere il discorso, l’allenatore dei blancos spiega perché non si è sbilanciato sul futuro: “I dubbi li avevano gli altri, noi non abbiamo mai dubitato del nostro lavoro. I calciatori sono coinvolti ed è quello che mi rende molto orgoglioso”.