Juventus ko in casa dell’Atalanta nello scontro Champions. Pirlo paga un’altra volta dazio senza la presenza di Cristiano Ronaldo

Sconfitta pesante per la Juventus sul campo dell’Atalanta. La ‘Dea’ mette ko i bianconeri grazie al sinistro velenoso nel finale di Malinovskyi, condannando l’undici allenato da Andrea Pirlo scavalcato in classifica dagli orobici. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus ko a Bergamo: senza Ronaldo in campionato non si vince

Pesantissima l’assenza in attacco di Cristiano Ronaldo, con Dybala tornato titolare ma non ancora al meglio della condizione. L’argentino, insieme a Morata, non è riuscito a far male alla difesa dell’Atalanta, facendo rimpiangere il forfait del fuoriclasse portoghese che guida la classifica cannonieri a quota 25 centri. CR7 non al meglio della condizione per un problemino al flessore, con Pirlo e lo staff medico che in accordo con l’ex Real Madrid non hanno voluto rischiare di peggiorare la situazione. Ronaldo rientrerà presumibilmente già nel turno infrasettimanale contro il Parma, con la ‘Vecchia Signora” che ha pagato un’altra volta a caro prezzo il ko della sua stella.

Quella del ‘Gewiss Stadium’ era la quarta gara in campionato senza Ronaldo, con la Juventus che non ha mai vinto con il portoghese fuori dal rettangolo di gioco. Tre pareggi e la sconfitta odierna nei risultati dei bianconeri senza il numero 7, con l’undici di Pirlo bloccato anche nelle trasferte di Crotone e Benevento, oltre al pari nel match casalingo contro il Verona. Numeri che certificano una volta di più la centralità di Ronaldo nel cammino della Juve, che si aggrapperà al suo fuoriclasse per non perdere il treno Champions.