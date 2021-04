Cristiano Ronaldo domani pomeriggio non scenderà in campo a Bergamo a causa di un problema fisico. I risultati stagionali senza CR7

“Una grossa defezione c’è perché Cristiano non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessore ed era troppo rischioso”, così questa mattina Andrea Pirlo ha annunciato in conferenza stampa l’assenza pesante di Ronaldo per la sfida di domani contro l’Atalanta. Un KO che potrebbe risultare decisivo in una gara così importante in ottica Champions per i bianconeri, che non sempre senza CR7 sono riusciti a raggiungere risultati positivi. I 32 gol in 37 presenze stagionali certificano l’importanza capitale del fenomeno portoghese, miglior marcatore per distacco della squadra, e decisivo come pochi in zona rete. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, a Bergamo senza Ronaldo: i risultati orfani del portoghese

Per sei volte in questa stagione Pirlo ha dovuto rinunciare a Cristiano Ronaldo, a volte per turnover ed altre per cause di forza maggiore. I risultati senza il fuoriclasse di Funchal non sono però incoraggianti in vista della super sfida contro l’Atalanta. CR7 ha saltato fin qui tre gare di campionato, due delle quali per Covid, con la Juve che in totale ha messo insieme tre pareggi in altrettante partite contro Crotone, Verona e Benevento. Una vittoria ed un KO invece in Champions orfani di Ronaldo, sempre per Coronavirus, rispettivamente contro Dinamo Kiev e Barcellona. Una vittoria su una invece in Coppa Italia dove il cinque volte Pallone d’oro è mancato per turnover del successo rotondo contro la Spal.