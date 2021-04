Atalanta-Juventus, infortunio per Ronaldo: l’annuncio di Pirlo

Cristiano Ronaldo non ci sarà in Atalanta-Juventus: l’annuncio di Andrea Pirlo in conferenza stampa sul portoghese

Niente Atalanta-Juventus per Cristiano Ronaldo. Pirlo in conferenza stampa ha annunciato il forfait del fuoriclasse portoghese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’allenatore bianconero ha spiegato: “Una grossa defezione c’è perché Cristiano non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessore ed era troppo rischioso portarlo domani. Non si sentiva in grado di spingere, abbiamo deciso di lasciarlo a riposo”.

Atalanta-Juventus, forfait Ronaldo: scocca l’ora di Dybala

Con il forfait di Cristiano Ronaldo, reduce dalla prestazione non positiva con il Genoa conclusa con un po’ di nervosismo, Pirlo ha scelte obbligate in attacco. Probabile che nella sfida Champions contro la squadra di Gasperini il duo di attacco sia formato da Dybala e Morata.

Per l’argentino si tratterebbe del ritorno in campo da titolare da gennaio. La Joya, infatti, finora ha giocato soltanto alcuni spezzoni di partita con Napoli e Genoa, conditi dalla rete proprio contro gli azzurri. Domani, salvo sorprese, toccherà a lui insieme a Morata guidare l’attacco juventino.