Christophe Berard giornalista di Le Parisien, si è soffermato sul futuro del Paris Saint Germain e di Cristiano Ronaldo

In casa Juventus il rebus più grande riguarda il futuro incerto di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, e complice anche la deludente annata di squadra salgono anche le quotazioni di un possibile addio anticipato. L’ostacolo più grande sia per la permanenza che per la partenza è caratterizzato dall’altissimo ingaggio di CR7, che però dal canto suo continua ad offrire un rendimento al top come dimostrato dalle 32 reti stagionali in 37 partite. Un apporto quindi molto importante quello di Ronaldo, che nel recente passato è stato accostato sia ad un ritorno al Real Madrid, che ad un suggestivo futuro al Paris Saint Germain.

Calciomercato Juventus, per Ronaldo niente PSG: l’annuncio

Il PSG intanto continua a vivere la propria cavalcata europea, con l’accesso alle semifinali di Champions ottenuto in settimana. A tal proposito Christophe Berard giornalista di ‘Le Parisien’, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, in onda su ‘Radio Onda Sport’, facendo proprio il punto della situazione: “Paris Saint Germain? Vuole la Champions a tutti i costi. In Ligue 1 ha perso diverse gare perché tutte le energie le riservano alla competizione europea. Neymar e Mbappè sono i principali a desiderare il trofeo. Il futuro di Mbappè? Penso non abbia ancora scelto se firmare un altro contratto con il PSG o andare all’estero, tutto dipenderà dalla vittoria o meno della Champions. Credo che lui desideri il Real Madrid, ma solo se in panchina ci sarà Zinedine Zidane.”

Lo stesso giornalista ha poi concluso su un eventuale futuro di Ronaldo a Parigi: “In passato c’è stato un interesse da parte del Paris Saint Germain, così come da parte delle altre squadre, ma oggi Ronaldo ha 36 anni e non penso rientri nel progetto di Leonardo“.