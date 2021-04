Pagelle e tabellino di Atalanta-Juventus, match del ‘Gewiss Stadium’ valevole per la 31° giornata del campionato di Serie A. Decisiva la rete di Malinovskyi con la deviazione di Alex Sandro

Successo pesantissimo dell’Atalanta contro la Juventus nello ‘scontro’ Champions del Gewiss Stadium. Grande agonismo e poche emozioni, alla fine è il sinistro velenoso del neo-entrato Malinovskyi (sulla deviazione decisiva di Alex Sandro) a consegnare tre punti d’oro alla formazione di Gasperini a tre minuti dal 90′. Juve scavalcata dagli orobici in classifica e che non punge in attacco: Morata sciupone, Dybala dimostra di non essere ancora al top della condizione. Cuadrado non basta, Freuler instancabile nell’undici di casa. Chiesa e Muriel non brillano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Juventus, tegola per Pirlo | Cambio forzato

Le pagelle di Atalanta-Juventus: Freuler instancabile, Morata stecca

ATALANTA

Gollini 6 – Fa buona guardia quando viene chiamato in causa. Attento sulla conclusione al volo di Morata.

Toloi 6,5 – Puntuale nelle chiusure, utile anche in fase di costruzione allargandosi sulla destra.

Palomino 6,5 – Tiene a bada Morata: partita senza macchie.

Djimsiti 5,5 – Qualche leggerezza di troppo. Soffre gli inserimenti di Cuadrado e McKennie.

Maelhe 5 – Per poco non la combina grossa, regalando una palla sanguinosa a Morata (72′ Malinovskyi 7 – Zampata da tre punti: il velenoso sinistro, deviato da Alex Sandro, regala tre punti pesantissimi all’Atalanta).

Freuler 7 – Motorino infaticabile, efficace nel pressing. Si butta anche dentro per sorprendere la difesa ospite.

De Roon 6 – Non ha la costanza stavolta di Freuler. Un po’ macchinoso in manovra.

Gosens 6 – Cuadrado è un cliente scomodissimo: va di rado sul fondo, ma si fa apprezzare per un paio di chiusure in area nerazzurra.

Pessina 6,5 – Uno dei migliori nel primo tempo, sempre prezioso tatticamente. Gasperini lo lascia però nel spogliatoi all’intervallo (46′ Pasalic 6 – Crea scompiglio tra le linee).

Muriel 5,5 – Pochi guizzi, non brilla come dovrebbe. Stavolta non fa la differenza (68′ Ilicic 6,5 – Appena entrato, innesca in area Zapata che non riesce a correggere in rete).

Zapata 6 – Tiene botta e fa a sportellate con de Ligt e Chiellini. Lavoro sporco al servizio dei compagni, anche se non riesce a lasciare il segno.

All. Gasperini 7 – Successo di platino e Juve scavalcata in classifica. I cambi sortiscono l’effetto sperato, con Malinovskyi che regala tre punti fondamentali nella corsa ad un posto in Champions League. ‘Dea’ meno spettacolare ma comunque vincente.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Non viene particolarmente sollecitato dalle bocche di fuoco atalantine. Nulla può nel finale sul sinistro da fuori di Malinovskyi, sporcato in maniera decisiva da Alex Sandro.

Cuadrado 7 – E’ sempre lui il ‘regista’ offensivo della squadra. Fa sudare Gosens e Djimsiti, pericoli per l’Atalanta nascono dalle intuizioni del pendolino colombiano.

De Ligt 6,5 – Come all’andata sono scintille con Zapata. Regge il confronto e non si fa sorprendere neanche dallo spento Muriel.

Chiellini 6 – Con Chiellini ha il compito di frenare il temibile duo Zapata-Muriel. Szczesny corre pochi pericoli: merito anche della guardia del capitano, alla presenza numero 400 in Serie A con la maglia bianconera.

Alex Sandro 4,5 – Incerto e alle volte disattento. Per fortuna del brasiliano, Maelhe non ne approfitta. Decisiva la sua deviazione sul sinistro vincente di Malinovskyi.

McKennie 6 – Si fa apprezzare nei movimenti senza palla. Prima dell’intervallo si beve Djimsiti, servendo una palla d’oro a Chiesa (77′ Arthur 5,5 – Impreciso, non entra con la giusta cattiveria).

Bentancur 6,5 – Legge bene le trame avversarie. Solido e preciso nel far girare palla.

Rabiot 6 – Regia condivisa con Bentancur. Non dà respiro al centrocampo avversario, galoppa quando serve facendo respirare i suoi. Perde lucidità nella parte finale.

Chiesa 5,5 – Pochi spunti degni di nota, per una volta non è un fattore per la ‘Vecchia Signora’. Si fa male ad inizio ripresa: Pirlo incrocia le dita… (58′ Danilo 5,5 – Si perde Zapata: disattenzione che poteva costare cara).

Dybala 5,5 – Pimpante all’inizio: lega il gioco e duetta bene sulla destra con Cuadrado. L’autonomia è però ancora limitata e si spegne con il passare dei minuti (68′ Kulusevski 6 – Bel filtrante per Morata, dà freschezza all’attacco).

Morata 5 – Non si risparmia e cerca di trovare il pertugio giusto tra le fitte maglie della difesa orobica. L’errore davanti a Gollini, su gentile concessione di Maelhe, è pesante ai fini del risultato finale.

All. Pirlo 5 – Sconfitta dolorosissima e forse immeritata per quanto visto in campo. La Juve però spaventa di rado Gollini e la deviazione di Alex Sandro sulla conclusione di Malinovskyi costa cara alla ‘Vecchia Signora’. Adesso si fa dura per la Champions.

Arbitro: Orsato 6,5 – Partita senza macchie, fa giocare con pochi gialli nella prima parte. Promosso.

TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 1-0

87′ Malinovskyi

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maelhe (72′ Malinovskyi), Freuler, de Roon, Gosens; Pessina (46′ Pasalic); Muriel (68′ Ilicic), Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Kovalenko, Miranchuk, Lammers

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa (58′ Danilo); Dybala (68′ Kulusevski), Morata. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Bonucci, Demiral, Frabotta, Andrade, Ramsey, Arthur

Arbitro: Orsato (sez, Schio)

VAR: Fabbri

Ammoniti: Bonucci (dalla panchina, J), Gosens (A), Malinovskyi (A), Djimsiti (A), Cuadrado (J)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 3′