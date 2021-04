Problema fisico per Chiesa che in seguito ad uno scatto, sente tirare il muscolo della gamba sinistra. Stop e cambio forzato

Pessime notizie per Andrea Pirlo che prima dell’ora di gioco contro l’Atalanta, deve rinunciare per infortunio a Federico Chiesa, l’uomo più in forma della Juventus. Problema muscolare alla gamba sinistra per l’esterno bianconero che ha sentito tirare e si è immediatamente accasciato al suolo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici su Donnarumma e Calhanoglu: “Siete molto bravi…”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Raiola avvisa la Juventus | Richiesta faraonica

Dopo un breve consulto medico è arrivato il cambio forzato di Pirlo con l’ingresso di Danilo e lo spostamento in avanti di Cuadrado. Da bordocampo è poi arrivato un aggiornamento dello stesso Chiesa che come riportato da ‘Sky’ ha tranquillizzato tutti in panchina: “Ha sentito un fastidio muscolare, pensa di essersi fermato in tempo“.