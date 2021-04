Il procuratore Mino Raiola fissa il prezzo del suo campione e avvisa la Juventus: servono 500mila sterline alla settimana per averlo

Carmine Mino Raiola sarà l’uomo dell’estate. Il procuratore di Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland, per non parlare dei due nomi che stanno infiammando il calciomercato prima che di fatto entri nel vivo, vuole infatti continuare a piazzare i suoi colpi, cercando di ottenere il massimo per i propri clienti. A questo proposito, ha fissato il prezzo per il rinnovo di un altro campione presente nel suo parco giocatori. La Juventus è avvisata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, la richiesta di Pogba per il rinnovo: 500 mila sterline alla settimana

Secondo quanto rivela il tabloid britannico ‘Daily Star’ oggi in un’esclusiva, infatti, l’agente italo olandese, Mino Raiola, per il rinnovo di contratto di Paul Pogba con il Manchester United, in scadenza al momento nel giugno del 2022, vorrebbe 500 mila sterline alla settimana, circa 577mila euro. A queste cifre, il campione del mondo del 2018 con la Francia diventerebbe di fatto il calciatore più pagato di sempre dei Red Devils.

Se non dovesse arrivare, però, il prolungamento di contratto con gli inglesi, Raiola ha avvisato anche le altre squadre che continuano a corteggiare il ‘Polpo’, tra cui la Juventus, il Paris Saint-Germain e il Real Madrid, che senza i 30 milioni di euro all’anno non se ne farebbe nulla.

Tra il prezzo fissato dal procuratore e i proventi degli sponsor, tra l’altro, Pogba, giocatore mai dimenticato dai bianconeri che da sempre sogna il suo ritorno a Torino, avrebbe a disposizione circa 800 mila sterline alla settimana. Niente male, quindi.