Massimiliano Allegri attende una nuova avventura, con la suggestione Bayern Monaco soprattutto dopo l’ufficialità dell’addio di Flick

Sarà un’estate rovente sul calciomercato, anche e soprattutto degli allenatori. Sono tante le panchine di prestigio che hanno subito dei ribaltoni importanti e potrebbero presto arrivarne altre. Quella della Juventus con Andrea Pirlo non può essere così salda visti i risultati in stagione tra Champions League e anche campionato. Non solo, perché in casa Real Madrid sono in corso non poche riflessioni con Zinedine Zidane che potrebbe essere intrecciato proprio con la panchina bianconera. Poi ovviamente la Roma e il Napoli in Italia, in Europa c’è il Bayern Monaco. Flick ha annunciato ufficialmente l’addio a fine stagione e ora i tedeschi cercano il nuovo allenatore.

Per i bavaresi Nagelsmann sembra il tecnico attualmente più probabile, ma in questi giorni si è parlato anche della suggestione Massimiliano Allegri. Il mister toscano non vede l’ora di tornare in pista, le possibilità in Serie A portano sempre i nomi di Juventus e Roma, all’estero si è parlato appunto di Real e Bayern. Secondo il giornalista della ‘Bild’ Christian Falk non ci sono stati contatti tra il club tedesco e Allegri. Uno scenario che conferma anche le indiscrezioni in nostro possesso che vi abbiamo raccontato in questi giorni. Al momento in pole resta la Roma, con la Juventus ipotesi comunque da non escludere.