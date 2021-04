Calciomercato, Flick annuncia l'addio | C'è anche Allegri per il Bayern

Come anticipato da Calciomercato.it, Flick ha annunciato ufficialmente l’addio al Bayern a fine stagione: c’è anche Allegri fra i sostituti

La gloriosa avventura di Hans-Dieter Flick alla guida del Bayern Monaco, dove ha sostanzialmente vinto tutto quello che si può vincere con una squadra di club, è arrivata al capolinea. Ad annunciare l’addio, anticipato da CMT.IT tre giorni fa, è stato lo stesso tecnico. Dopo la vittoria per 3-2 contro il Wolfsburg, ai microfoni di ‘Sky Sport’, Flick ha rivelato: “Oggi ho informato la squadra della mia volontà di terminare il contratto alla fine della stagione. Ho informato la società della mia volontà dopo la sconfitta con il PSG“. Ora è ufficiale: al termine della stagione il tedesco lascerà la panchina dei bavaresi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Flick annuncia l’addio al Bayern | Allegri tra i sostituti

Ora è già iniziato il toto-nomi per chi sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco e, dalla Germania, rivelano che tra i candidati oltre a Julian Nagelsmann ci sarebbe anche Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, senza panchina da due anni, è alla ricerca di una nuova avventura ed è ambito da diversi club. Su Calciomercato.it, infatti, vi abbiamo riportato come la Roma sia in pole position per Allegri. Da non escludere, poi, un suo eventuale ritorno alla Juventus in caso di fallimento del progetto Pirlo. Per Flick, invece, potrebbero aprirsi le porte della Nazionale tedesca: la panchina della Germania si libererà dopo l’Europeo, con l’addio di Low.