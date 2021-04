Alta tensione tra Flick e il Ds dei bavaresi, l’ex Juve Salihamdzic. Il tecnico può raccogliere l’eredità di Loew sulla panchina della Nazionale

Ad oggi è molto probabile il divorzio tra Flick e il Bayern alla fine di questa stagione. Come raccolto da Calciomercato.it, un divorzio non certamente dovuto all’eliminazione dalla Champions, ma al rapporto burrascoso tra lo stesso tecnico e il Ds Salihamdzic. Il primo imputa al secondo scelte sbagliate sul calciomercato, ma anche una cattiva gestione dei rinnovi, su tutti quello di Boateng. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Bayern Monaco, addio Flick: c’è la Nazionale

Il centrale tedesco è rinato con Flick ed è uno dei capisaldi della squadra, ma Salihamdzic – di concerto sicuramente con Rummenigge, il quale con Boateng non ha (mai avuto) un gran rapporto – ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, contro appunto il volere/parere del 56enne di Heidelberg. A cui, invece, ‘Brazzo’ (un passato da giocatore della Juve) addebita gravi errori tattici e cambi sbagliati in gare chiave per la stagione. Il futuro di Flick può essere alla guida della Nazionale teutonica, alle prese con il post Loew. La Federcalcio, che ‘sognava’ Klopp, gli ha già presentato un’offerta che ora lui sta valutando.