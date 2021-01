Calciomercato Bayern Monaco, Flick in bilico | Allegri e Sarri in corsa

Flick potrebbe lasciare il Bayern Monaco insieme a Rummenigge. Allegri e Sarri le piste italiane

Futuro in bilico per Hansi Flick. Secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, anche l’allenatore potrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. Il suo futuro, infatti, potrebbe essere legato a quello di Rummenigge, che lascerà la dirigenza a giugno. Per il tecnico tedesco, riferisce il quotidiano, sarebbe pronta la panchina della Nazionale al posto di Low. Si parla inoltre di presunte tensioni con il direttore sportivo, l’ex Juventus Salihamidzic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT – Calciomercato Juventus, nuova cessione | Non c’è solo il Torino

Bayern Monaco, Flick può lasciare a fine stagione | In corsa anche Allegri e Sarri

Tra i possibili sostituti dell’allenatore campione d’Europa in carica c’è in prima fila Julian Nagelsmann, attualmente al Lipsia, e piace anche Erik ten Hag dell’Ajax. Visti gli ottimi canali dei consulenti di Allegri con il club bavarese e degli agenti di Sarri con la Germania, però, non si possono assolutamente escludere nemmeno le due piste che portano ai tecnici italiani. Il futuro di Flick è tutt’altro che scritto. Staremo a vedere.