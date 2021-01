Calciomercato Juventus, incontro per Mandragora | La situazione

Rolando Mandragora sta giocando poco nell’Udinese. Incontro col Torino, ma il centrocampista di proprietà della Juventus piace a diverse squadre sul mercato

Il Torino a caccia di un centrocampista in questa fase finale del calciomercato invernale. Kurtic e Lerager sono finiti da tempo sul taccuino della dirigenza granata, che sta trovando però delle difficoltà per trovare un’intesa rispettivamente con Parma e Genoa.

Calciomercato Juventus, futuro Mandragora: incontro col Torino

Così il Dg Vagnati ha messo sotto la lente d’ingrandimento anche Rolando Mandragora, che all’Udinese sta avendo poco spazio. Ha totalizzato, infatti, solo tre presenze da titolare in campionato, nove complessive, dopo il ritorno in campo in seguito al grave infortunio al legamento crociato del ginocchio. Martedì c’è stato un incontro a Milano tra il Torino e gli agenti del 23enne centrocampista: un contatto esplorativo tra le parti, come raccolto da Calciomercato.it. Ci sono da registrare diversi sondaggi nell’ultimo periodo per Mandragora, con l’entourage del giocatore disposto ad ascoltare le proposte. Oltre al Torino, altri quattro club di Serie A e uno di Liga hanno chiesto informazioni sul classe ’98.

Mandragora, lo ricordiamo, è stato riscattato lo scorso ottobre dalla Juventus (10,7 milioni di euro più eventuali 6 di bonus) e lasciato in prestito all’Udinese. L’ex Genoa e Crotone ha un contratto fino al 2025 con il sodalizio campione d’Italia, che avrà evidentemente l’ultima parola sul futuro del centrocampista nato a Napoli.