Il contratto con il Real Madrid di Karim Benzema scadrà il 30 giugno 2022 e non sembra intenzionato a rinnovare: tra il sogno Lione e la suggestione Juventus

Arrivato al Real Madrid nel 2009 per 35 milioni di euro, Karim Benzema è entrato di diritto nella storia del prestigioso club spagnolo a suon di gol e trofei vinti da protagonista. Il centravanti francese, nonostante l’avanzare dell’età, continua ad essere fondamentale negli equilibri della squadra di Zidane come testimoniano i 15 gol in 24 apparizioni stagionali raccolti fino ad ora. Benzema però dal canto suo ha un contratto in scadenza nel giugno 2022 e non sembra troppo incline al rinnovo.

Calciomercato Juventus, suggestione Benzema: tra Lione e mancato rinnovo

Il futuro di Karim Benzema potrebbe non essere strettamente legato ancora a quello del Real Madrid, visto l’accordo sempre più vicino alla scadenza e le recenti parole dell’ex agente Karim Djaziri che evidenzia la volontà del francese di tornare prima o poi in Francia per indossare la maglia del ‘suo’ Lione. “Nei suoi sogni c’è il ritorno al Lione per fare grandi cose. Mi parla costantemente e guarda tutte le partite della squadra”, ha detto l’ex procuratore che evidenzia quindi due dati: la volontà di Benzema di tornare all’OL ma anche quella di non rinnovare il contratto col Real Madrid.

In questo contesto potrebbe però avanzare anche la suggestione Juventus, sempre alla ricerca di un attaccante d’esperienza. Il numero 9 transalpino si amalgamerebbe peraltro perfettamente a Cristiano Ronaldo come già fatto nelle stagioni vissute insieme in Liga. Si tratta di una pista ipotetica che però potrebbe anche aprirsi qualora Dybala dovesse lasciare Torino la prossima estate. In quel caso Benzema, che guadagna attualmente 8,7 milioni di euro netti potrebbe diventare una soluzione intrigante. Il valore di mercato d’altro canto, ad un anno solo dalla scadenza, non potrebbe essere superiore ai 30 milioni di euro visti anche i 33 anni del bomber.