Accostato con insistenza alla Juventus, il futuro di Angel Di Maria dovrebbe essere ancora a Parigi. Ecco le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia

Probabilmente non sarà in Italia, nello specifico alla Juventus visto l’accostamento forte e anche recente, il futuro di Angel Di Maria. Il fantasista argentino è in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, il suo agente è Jorge Mendes e per questo rumors di calciomercato hanno lanciato con forza la sua candidatura per i bianconeri, a partire ovviamente dalla prossima stagione e a costo zero.

Calciomercato Juventus, Di Maria verso il rinnovo col Psg

A meno di sorprese, però, Di Maria resterà a Parigi. Stando a ‘L’Equipe’ l’ex Real ha rifiutato la proposta di rinnovo per un’altra stagione, con taglio dello stipendio che raggiunge i circa 13 milioni lordi, chiedendo per la firma almeno un biennale. Filtra comunque ottimismo in tal senso, visto che il club qatariota non vuole perderlo – con Pochettino riveste un ruolo centrale nel gioco, nella fattispecie da trequartista libero da grossi impegni tattici – e che lui e tutta la sua famiglia si trovano benissimo nella Capitale francese. Adieu Juve, dunque, Di Maria verso il rinnovo col Psg.