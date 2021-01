In Germania rilanciano il forte interesse del Borussia Dortmund per Manuel Locatelli, da tempo obiettivo di calciomercato della Juventus. L’ex Milan piace anche all’Inter

Nei piani della Juventus, in vista della prossima stagione, c’è anche il rafforzamento del reparto di centrocampo. A Pirlo o chi per lui farebbe comodo un play, a tal proposito è sempre vivo l’interesse per Manuel Locatelli. L’ex Milan è cresciuto tantissimo al Sassuolo, il quale non a caso chiede non meno di 35-40 milioni di euro per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus, assalto Dortmund per Locatelli

Nel mirino pure dell’Inter, il 23enne nativo di Lecco ha però diversi estimatori anche all’estero. Proprio stamane ‘Sport1.de’ rilancia per Locatelli la pista Borussia Dortmund. I tedeschi sono a caccia di un centrocampista centrale, uno ovviamente coi piedi buoni, con il neroverde sulla lista del Ds Zorc. La fonte tedesca parla apertamente di un nuovo possibile tentativo a giugno per il classe ’98. Se il Dortmund dovesse muoversi in maniera concreta, la Juve rischierebbe davvero di veder sfumare un serio obiettivo di calciomercato. Il Sassuolo si sfrega le mani, sperando nell’asta.