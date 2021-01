Dopo il girone d’andata, focus sui colpi estivi: la Juventus è la squadra del campionato italiano che ha segnato più reti grazie ai nuovi acquisti. Ultima la Lazio

La Lazio non ne aveva bisogno, la Juventus ha scoperto di non poterne fare a meno: sono loro gli opposti nella speciale classifica dei gol del mercato, l’elenco delle squadre in base al numero di reti arrivate grazie ai nuovi acquisti. La formazione di Pirlo ha segnato 15 gol grazie alle intuizioni estive, la Lazio appena uno. Aveva già Immobile che faceva tutto da solo. Al secondo posto Roma e Verona a 9, al quarto l’Inter con 8. Nella speciale classifica sono comprese le prime otto della Serie A al termine del girone d’andata, all’intervallo di un campionato mai così equilibrato.

La Juventus ringrazia il mercato: i gol dei bianconeri

Nonostante Cristiano Ronaldo e Dybala, quest’ultimo chi l’ha più visto?, la Juve ringrazia il mercato per essere tornata in corsa per lo scudetto. Dei suoi 37 gol fatti, 15 arrivano dall’estate. Quasi la metà. Morata e Chiesa ne hanno realizzati 4 a testa, a seguire, a 3, ci sono McKennie e Kulusevski, acquistato a gennaio ma trasferitosi a Torino solo al termine della scorsa stagione. Un solo gol per Arthur, come l’americano a segno contro il Bologna. L’attacco dei bianconeri, che ruota attorno a CR7, ha diversi esponenti, tutti utili, ispirati a turno. Morata è stato ispirato a inizio stagione, sia in Serie A che in Champions, Chiesa ha deciso la vittoria col Milan grazie a una doppietta, Kulusevski va a periodi.

Dalla Roma all’Atalanta: i rinforzi delle altre

Alle spalle della Juventus c’è la Roma di Fonseca che parla spagnolo: sono 9 i suoi gol del mercato, di questi 5 li ha realizzati Borja Mayoral, il vice-Dzeko che ora rischia, ma si fa per dire, di diventare titolare. Per i numeri, lo meriterebbe. Ha inciso, quest’anno, anche lo score di Pedro (3), mentre è fermo a uno Kumbulla, difensore arrivato dall’Hellas Verona. Proprio la squadra di Juric, rivoluzionata in estate ma non per questo meno forte, compare accanto alla Roma: i 9 gol dell’Hellas portano la firma di Barak (4), Favilli (2), Ilic, Tameze e Kalinic, tutti e tre a quota uno in campionato.

L’Inter segue a 8, deve ringraziare il colpo Hakimi (6) e poi Vidal e Perisic, entrambi fermi a uno. Dal cileno Conte si aspetta molte più reti. Al quinto posto c’è il Napoli di Osimhen, ma a sorpresa non è lui il bomber dell’estate: l’infortunio lo ha penalizzato e i gol, al momento, sono appena 2. Chi lo ha sostituito, Petagna, ne ha realizzati 4. Nell’elenco s’iscrive anche Bakayoko con il colpo di testa decisivo a Udine. In totale 7 gol dal mercato. Ne ha 2 in meno l’Atalanta di Gasperini: 2 li ha realizzati Lammers, uno a testa Romero, Pessina e Miranchuk. Totale 5.

Milan e Lazio agli ultimi posti

La prima in classifica è la penultima dell’elenco: il Milan ha segnato appena 3 gol coi colpi estivi, li hanno realizzati Brahim Diaz, Kaluku e Hauge. Non c’è da stupirsi: l’affare vero, il Milan, lo aveva fatto a gennaio riportando in Italia Ibrahimovic. La Lazio è ultima perché Immobile, 36 gol lo scorso anno e già 13 in questo campionato, ama far tutto da solo, non ha bisogno di sostegno (che comunque c’è coi vari Caicedo, Luis Alberto e Milinkovic-Savic). Per i biancocelesti l’unico gol del mercato è quello di Pereira col Torino.

La classifica dei gol del mercato:

Juventus 15

Roma 9

Hellas Verona 9

Inter 8

Napoli 7

Atalanta 5

Milan 3

Lazio 1