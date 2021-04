Fabio Paratici ha parlato delle trattative per Donnarumma e Calhanoglu, due giocatori in scadenza con il Milan e in orbita Juventus

Donnarumma e Calhanoglu restano argomenti bollenti nel calciomercato della Serie A. Il Milan rischia di perderli a zero visti i contratti in scadenza e la Juventus ha fiutato l’affare da tempo. A tal proposito è intervenuto Fabio Paratici, a pochi minuti dalla sfida in casa dell’Atalanta. Il dirigente bianconero ha parlato a ‘Sky Sport’: “Siete sempre bravi a scoprire le cose o a creare argomenti di discussione. Sottolineo che noi siamo molto soddisfatti dei nostri calciatori e non siamo interessati a parlare di altri in questo momento della stagione”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Poi su Ronaldo e il suo futuro in un momento economico così complicato: “Cristiano è un personaggio planetario, il suo salario comprende tante cose che vanno al di là del campo”.

“Cristiano credo che sia non solo un calciatore, non solo un atleta, non solo uno sportivo, ma sia un personaggio a tutto tondo, di più alto livello, di più alto lignaggio, e credo che il suo salario comprenda tante cose che vanno al di à di quello che è solo esclusivamente le reti che fa, come gioca, ma soprattutto per quello che rappresenta per un club che lo tessera, per milioni e milioni di tifosi – ha precisato Paratici -. Credo ci siano ricerche che dicono che è la persona più conosciuta nel mondo, da questo ne conseguono tutta una serie di considerazioni, quindi è un discorso a parte, come per pochi personaggi pubblici, non solo sportivi, che ci sono…io li chiamo personaggi planetari che vanno al di fuori di una logica di calcio, di sport, diciamo che stiamo parlando di cose a tutto tondo”.