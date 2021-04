Non solo Ranieri, la Sampdoria in questi giorni sta trattando anche con Fabio Quagliarella per il rinnovo

Per la Sampdoria sono giorni importanti per la costruzione del futuro. Due sono i nomi in cima alla lista del presidente Ferrero e del direttore Carlo Osti: Claudio Ranieri e Fabio Quagliarella. Per il mister, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it alcune settimane fa, la trattativa è tutt’altro che chiusa. L’accordo non c’è ancora e il tempo passa, con la Sampdoria ormai salva e avviata a un finale di campionato tranquillo. In questa stagione i risultati di Ranieri sono sotto gli occhi di tutti, i blucerchiati si sono tolti anche diverse soddisfazioni. Con una costante, che non manca mai a Genova: Fabio Quagliarella. Che a gennaio ha pure declinato la possibilità di tornare alla Juventus, che era più che concreta.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, lui invece sì che rinnoverà il contratto attualmente in scadenza con la Sampdoria. Si tratta di un prolungamento fino al 30 giugno 2022, con la fumata quasi bianca. I contatti e i vertici di questi giorni tra la dirigenza (Ferrero e Osti) e l’avvocato Bozzo che cura gli interessi del bomber di Castellammare, sono andati bene. L’ultimo ieri: a breve dovrebbe arrivare anche l’annuncio, per la felicità di entrambe le parti in causa. Quagliarella arriverà a giocare con la Samp sicuramente fino alle porte dei 40 anni, ma non è detto che si fermi lì. Perché se il rendimento resterà così alto non si può escludere che l’ex Torino, Napoli e Juventus resti ancora sforando quota 40. Le cifre dell’accordo resteranno quelle attuali (circa 1,2 milioni), con un futuro magari da dirigente o con un altro ruolo tecnico in società. Come vorrebbe anche Ferrero.