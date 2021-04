La Juventus sarebbe tra le squadre interessate a Casemiro in caso d’addio al Real Madrid. Cristiano Ronaldo spingerebbe per l’arrivo a Torino del centrocampista brasiliano

Cristiano Ronaldo chiede una Juventus competitiva per non anticipare il suo addio alla Juventus. La stella portoghese è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e vuole garanzie per restare in bianconero dopo la stagione deludente finora sotto la gestione Pirlo. Il piazzamento in Champions League diventa l’obiettivo minimo per la ‘Vecchie Signora’, anche se potrebbe non bastare per trattenere CR7. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, sogno Casemiro a centrocampo: tutte le cifre dell’affare

Ronaldo vuole tornare a primeggiare in Champions come ai tempi del Real Madrid e proprio dalla ‘Casa Blanca’ vorrebbe attingere per rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo, se quest’ultimo dovesse restare al timone della Juve. Sul taccuino di mercato del cinque volte Pallone d’Oro ci sarebbe l’ex compagno di squadra Casemiro, uomo cardine del Real di Zidane. Il nazionale brasiliano resta un alfiere dello scacchiere di ‘Zizou’, ma negli ultimi tempi non vedrebbe riconosciuta a livello economico la sua importanza in campo per la squadra merengue. Casemiro è in scadenza nel 2023 e ha un ingaggio ben al di sotto dei big della rosa a disposizione di Zidane. Il presidente Florentino Perez non ha messo al memento tra le priorità il rinnovo con adeguamento del giocatore, con quest’ultimo che avrebbe ricevuto diverse offerte sul mercato come scrive il portale iberico ‘Don Balon’.

E tra queste spiccherebbe proprio quella della Juve, su input di Cristiano Ronaldo. La dirigenza della Continassa stravede per il centrocampista verdeoro, già in tempi non sospetti nei desideri della ‘Vecchia Signora’. La Juventus sarebbe disposta ad offrire almeno un quadriennale a circa 11 milioni di euro all’anno a Casemiro, oltre il doppio rispetto all’ingaggio che il classe ’92 percepisce al momento a Valdebebas. Lo scoglio per i bianconeri sarebbe la valutazione del brasiliano, non inferiore ai 60 milioni.