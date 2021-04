Luciano Moggi ha detto la sua sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con la Juventus, sarebbe destinato a rimanere. L’ex dirigente dei bianconeri non ha alcun dubbio

In questi giorni tiene banco il futuro di Cristiano Ronaldo. Il mal di pancia dell’attaccante portoghese è evidente. Come vi abbiamo raccontato, il giocatore vorrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione per far ritorno al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo non è per nulla contento della situazione che sta vivendo la squadra bianconera, costretta a lottare solamente per un piazzamento in Champions League. Il portoghese ha voglia di vincere e vista l’età vuole farlo subito: la stagione – salvo clamorosi colpi di scena – si chiuderà al massimo con un successo in Coppa Italia, se la Juventus riuscisse a battere in finale l’Atalanta. Troppo poco per un campione abituato a trionfare tutto.

Dal Real, al momento, però, non arrivano segnali per un trasferimento. Le priorità dei blancos sono altre e portano i nomi di Mbappe e Haaland. Il rischio che Cristiano Ronaldo sia ‘costretto’ a rimanere a vestire il bianconero anche la prossima estate è davvero grande. Sono davvero pochissime, infatti, le squadre che si possono permettere il suo stipendio. Luciano Moggi, in merito al futuro di Cristiano Ronaldo, non ha alcun dubbio: “Resta sicuramente alla Juve – scrivere l’ex dirigente del club sul proprio profilo Twitter – anche perché nessuno può permettersi di pagare il suo stipendio”. Ricordiamo che Ronaldo guadagna circa 30 milioni di euro netti a stagione e il suo accordo con la Juventus scadrà il 30 giugno 2022.